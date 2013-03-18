14 сентября в Петербурге небо затянут облака и пройдут дожди

На улице заметно похолодает.

В середине недели на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с запада североатлантический циклон. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди и заметно похолодает. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 14 сентября в Петербурге +12…+14, по Ленобласти +10…+15 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг пасмурно и дождливо, температура изменится мало.

Фото: Piter.tv