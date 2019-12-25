В Ленобласти 14 сентября местами пройдет дождь

Днем +11...+16 градусов.

В Ленинградской области в середине недели днем в большинстве районов пройдёт небольшой дождь. Об этом стало известно из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 14 августа в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачная с прояснениями погода, в большинстве районов временами будет идти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью на западе Ленобласти +6...+11, на востоке +3...+8 градусов, на почве местами заморозки до -1 градуса, днем +11...+16 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС