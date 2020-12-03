В четверг в Петербурге будет облачно и без осадков

Температура воздуха прогреется до +9…+11 градусов.

В четверг, 14 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не предвидится. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе предстоящей ночью составит +3…+5 градусов. Днем потеплеет до +9…+11 градусов. Ветер подует с юго-запада слабый. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем – понижаться.

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