В Петербурге 14 ноября ожидаются небольшие осадки и гололедица

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

В Северной столице 14 ноября сохранится облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. При этом максимальная температура воздуха будет чуть выше 0 градусов, что ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В среду пройдёт небольшой снег, мокрый снег, гололедица и 0…+2 градуса.

Фото: Piter.tv