В Ленобласти 14 ноября местами пройдёт мокрый снег

Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса.

В Ленинградской области во вторник, 14 ноября, ожидается облачная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ночью местами налипание мокрого снега. Ветер северных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

В течение наступившей неделе погода в Северной столице будет всё плотнее приближаться к зимнему сезону. Об этом петербуржцев предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

Фото: pxhere; МЧС