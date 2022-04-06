В Ленобласти 14 ноября местами пройдёт мокрый снег

В Ленинградской области во вторник, 14 ноября, ожидается облачная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В регионе пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ночью местами налипание мокрого снега. Ветер северных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.
В течение наступившей неделе погода в Северной столице будет всё плотнее приближаться к зимнему сезону. Об этом петербуржцев предупредил главный синоптик города Александр Колесов.
Фото: pxhere; МЧС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все