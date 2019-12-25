Синоптик сообщил о скором похолодании в Петербурге

Окончательный переход дневной температуры на ноль градусов произойдёт во второй половине недели.

В течение наступившей неделе погода в Северной столице будет всё плотнее приближаться к зимнему сезону. Об этом петербуржцев предупредил главный синоптик города Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Так, 13 ноября столбики термометров будут постепенно снижать показатели. К ночи температура достигнет нуля градусов, а вечером пройдёт мокрый снег после которого температура уже не будет повышаться.

Специалист добавил, что окончательный переход дневной температуры на ноль градусов произойдёт во второй половине недели, когда начнётся влияние антициклона.

Фото: Piter.TV