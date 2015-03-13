Циклон принесёт дожди и прохладу в Петербург 14 мая

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Вчера был редкий день в нынешнем мае, когда температура воздуха в Петербурге оказалась близка к своей климатической норме – воздух прогрелся почти до +17 градусов.

Сегодня же, по данным синоптиков "Фобос", на погоду Северной столицы будет оказывать влияние пришедший с юго-востока обширный циклонической вихрь. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла.

Температура воздуха 14 мая в Петербурге +12…+14 градусов, в Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг днем местами пройдут небольшие дожди, ночью +4…+6 градусов, днём +14…+16 градусов.

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Фото: Piter.tv