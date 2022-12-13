Температура воздуха в городе 14 марта +6…+8 градусов.

Во вторник, 14 марта, на погоду в Петербурге окажет влияние тёплый сектор очередного циклона, с центром над Скандинавией. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Будет облачно, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди. Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер южный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

Сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года. На данный момент в лидерах 19 января, тогда температура повышалась до +5.

В среду ожидаются дожди и +4…+6 градусов.

Фото: Piter.tv