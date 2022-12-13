В Ленобласти 14 марта ожидается дождь и до +8 градусов

Ночью пройдёт снег, мокрый снег, переходящий в дождь.

В Ленинградской области 14 марта ожидаются облачная погода и снег. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью, начиная с западных районов, пройдёт снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Днём в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь, на востоке в начале дня с мокрым снегом. Местами гололёд. Днем в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный 8-13 м/с, ночью и в первой половине дня в прибрежных районах порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в начале ночи -3...-8 градусов, в течение суток повышение до +3...+8 градусов. На дорогах гололедица, талый снег. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; pxhere.com