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В Петербурге 14 августа температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы
Сегодня, 8:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 августа температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы

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Возможны кратковременные дожди.

Северная столица в среду окажется на пути атмосферного фронта. Смещаясь с запада на восток, он станет причиной кратковременных дождей, а местами прогремит грозами. При этом температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 14 августа в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг без осадков и +24…+26 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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