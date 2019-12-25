В Петербурге 14 августа температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы

Возможны кратковременные дожди.

Северная столица в среду окажется на пути атмосферного фронта. Смещаясь с запада на восток, он станет причиной кратковременных дождей, а местами прогремит грозами. При этом температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 14 августа в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг без осадков и +24…+26 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv