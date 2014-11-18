В Ленобласти 14 августа ожидается до +25 градусов

Днём местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В Ленинградской области в среду, 14 августа, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью ожидается без осадков, местами – туман. Днём местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, у водоемов до +15, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС