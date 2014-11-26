В Петербурге продолжается рекордное сентябрьское тепло

Температура воздуха 13 сентября в Петербурге +25…+27 градусов.

В Петербурге в пятницу в первой половине дня небольшими дождями в Северной столице еще отметится уходящий атмосферный фронт, а затем на погоду окажет влияние усиливающийся с востока гребень антициклона.

Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", в облаках появятся прояснения, дожди прекратятся, а температура воздуха будет расти и столбики термометров пойдут на штурм очередного суточного рекордного максимума.

Температура воздуха 13 сентября в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Также, как уточнили синоптики, вчера в Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 12 сентября он составляет +25,6 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2012 года. Значение рекорда 13 сентября – +24,6 градуса и установлен в прошлом году.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)