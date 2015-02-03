В Ленобласти перед выходными ожидается до +27 градусов

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в пятницу, 13 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, местами до +10, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Петербурге в ближайшие дни вновь ожидается обновление температурных рекордов.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС