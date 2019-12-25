Петербург 13 октября возьмёт паузу в дождях

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов.

В пятницу, 13 октября, погода в Северной столице будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. В облаках появится много устойчивых прояснений, и обойдётся без существенных осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов, по Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

В субботу временами пройдут дожди и потеплеет до +14…+16 градусов.

Фото: Piter.tv