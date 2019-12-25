В Ленобласти 13 октября воздух прогреется до +12 градусов

Ночью в большинстве районов 47 региона пройдёт небольшой, местами умеренный дождь.

В Ленинградской области в пятницу, 13, октября, будет господствовать облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов 47 региона пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Днём местами также ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, во второй половине дня юго-западный 7-12 м/с, ночью и в первой половине дня местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днём +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv