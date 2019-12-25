Погоду в Петербурге 13 октября сформирует гребень антициклона

Температура воздуха 13 октября в Петербурге +9…+11 градусов.

В четверг условия погоды в Петербурге сформирует гребень антициклона, вытянувшийся с юга. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 13 октября в Петербурге +9…+11 градусов, по Ленобласти +7…+12. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу облаков в небе станет больше, но пока без дождей, а температура изменится мало.

Фото: Piter.tv