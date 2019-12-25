В Ленобласти 13 октября ожидается до +12 градусов

В Ленинградской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 12 октября местами пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, у водоемов местами до +6, днем +7...+12 градусов Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем меняться мало.
Ранее петербуржцы назвали любимые парки для осенних прогулок.
Фото: Piter.tv; МЧС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все