В Ленобласти 13 октября ожидается до +12 градусов

Ночью и утром местами возможен туман.

В Ленинградской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 12 октября местами пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, у водоемов местами до +6, днем +7...+12 градусов Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем меняться мало.

Ранее петербуржцы назвали любимые парки для осенних прогулок.

Фото: Piter.tv; МЧС