Петербуржцы назвали любимые парки для осенних прогулок

В опросе приняли участие более сотни петербуржцев.

Золотая осень в Петербурге всегда необычайно красива, но очень быстро заканчивается. "Петербург2" собрал самые главные локации в Северной столице и пригородах, где можно погулять, пока яркая листва не опала с деревьев.

Читатели издания выбрали любимые парки для осенних прогулок. В опросе приняли участие более сотни петербуржцев.

Лидером стал парк "Александрия", который назвали 17% опрошенных. Также популярными оказались Ораниенбаум (15%), Ботанический сад (13%), Летний сад (12%) и "Остров фортов" в Кронштадте (11%).

Фото: Piter.tv