В субботу в Петербурге температурные показатели продолжат превышать норму

Воздух прогреется до +3...+5 градусов. Осадков быть не должно.

Сегодня, 13 ноября, петербуржцам обещают теплую и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Под воздействием циклонических вихрей с запада и востока небо города затянет облаками. Периодически жители Северной столицы смогут видеть солнце. Зонты можно оставить дома: осадков быть не должно. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов, что значительно выше нормы. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 13 ноября ожидается до +5 градусов.

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