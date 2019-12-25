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В субботу в Петербурге будет тепло и без осадков
Сегодня, 15:33
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В субботу в Петербурге будет тепло и без осадков

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Температура воздуха составит +3…+5 градусов.

В субботу, 13 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не будет. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха предстоящей ночью составит +2…+4 градусов. Днем ожидается +3…+5 градусов. Ветер подует с северо-запада слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что вход в вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" закроют на два дня.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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