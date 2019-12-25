Вход в вестибюль 1 станции "Площадь Ленина" закроют на два дня

13 и 14 ноября он будет работать только на выход.

13 и 14 ноября изменится режим работы первого вестибюля станции метро "Площадь Ленина". В эти два дня он будет работать только на выход. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Как подчеркнули в петербургской подземке, зайти на станцию через вестибюль 1 будет нельзя. Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршрут поездок.

Ранее мы писали, что экс-руководство "Метростроя" оспорит в суде расторжение контрактов с компанией.

Фото: Piter.TV