  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-руководство "Метростроя" оспорит в суде расторжение контрактов с компанией
Сегодня, 22:35
96
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Экс-руководство "Метростроя" оспорит в суде расторжение контрактов с компанией

0 0

Иск подан к Санкт-Петербургскому государственному казённому учреждению "Дирекция транспортного строительства".

В среду, 10 ноября, стало известно, что бывший советник генерального директора ОАО "Метрострой" Константин Ерошенко подал к государственному казённому учреждению "Дирекция транспортного строительства" иски в суд. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

Предприниматель собирается оспаривать одностороннее расторжение Смольным крупных контрактов с компанией на строительство метро. 

Из четырех исков приняли три, по одному иску пока не приняли решение. 

Уточняется, что Ерошенко – действующий акционер компании с конца прошлого года и владеет 16,3% акций.

Фото: Piter.TV

Теги: дирекция транспортного строительства, метрострой, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии