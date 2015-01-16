Экс-руководство "Метростроя" оспорит в суде расторжение контрактов с компанией

В среду, 10 ноября, стало известно, что бывший советник генерального директора ОАО "Метрострой" Константин Ерошенко подал к государственному казённому учреждению "Дирекция транспортного строительства" иски в суд. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".
Предприниматель собирается оспаривать одностороннее расторжение Смольным крупных контрактов с компанией на строительство метро.
Из четырех исков приняли три, по одному иску пока не приняли решение.
Уточняется, что Ерошенко – действующий акционер компании с конца прошлого года и владеет 16,3% акций.
Фото: Piter.TV
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