Промежуточный гребень антициклона прекратит дожди в Петербурге

В Северной столице ожидается повышение температуры 13 июля до +27 градусов.

Сегодня, 13 июля, в Петербурге выглянет солнце и станет заметно теплее. Силами промежуточного гребня антициклона в городе на Неве прекратятся дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня Северная столице попадёт под влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. Он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и прекратит дожди, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, заметно повысят температуру. Михаил Леус, синоптик

Воздух в городе прогреется до +25…+27 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут +22…+27 градусов. Подует западный ветер с переходом на юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что чуть ниже нормы.

В воскресенье на смену солнечной погоде придут дожди. Ожидаются кратковременные осадки, уточнил Леус. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.

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