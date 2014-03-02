В выходные на Финляндском направлении запустят дополнительные электрички

У электрички № 6013 изменится расписание. Она отправляется с Финляндского вокзала в 10:42 в сторону Белоострова. Поезд приедет на конечную станцию на 8 минут позже обычного.

В выходные, 13 и 14 июля, в Петербурге ожидается жаркая и солнечная погода. В связи с этим на железную дорогу выйдут дополнительные электрички на Финляндском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

В субботу и воскресенье назначаются поезда № 6701 Финляндский вокзал 10:50 – Васкелово 12:03; № 6702 Васкелово 12:44 – Финляндский вокзал 13:57; № 6703 Финляндский вокзал 19:31 – Васкелово 20:43; № 6704 Васкелово 21:12 – Финляндский вокзал 22:23.



На 13 июля июля на железную дорогу выйдут электрички № 6705 Финляндский вокзал 16:54 – Белоостров 18:12 (через Сестрорецк); № 6706 Белоостров 18:44 – Финляндский вокзал 20:03 (через Сестрорецк).



Кроме того, на 14 июля назначаются составы № 6707 Финляндский вокзал 10:15 – Белоостров 11:32 (через Сестрорецк); № 6708 Белоостров 12:01 – Финляндский вокзал 12:41 (через Парголово); № 6123 Финляндский вокзал 09:53 – Зеленогорск 10.51; № 6710 Зеленогорск 12:56 – Финляндский вокзал 13:54.

У электрички № 6013 изменится расписание. Она отправляется с Финляндского вокзала в 10:42 в сторону Белоострова. Поезд приедет на конечную станцию на 8 минут позже обычного.

Ранее мы писали, что тактовые электрички в Сестрорецк и Токсово поедут из Петербурга в 2024 году.

Фото: Piter.tv