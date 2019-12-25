Тактовые электрички в Сестрорецк и Токсово поедут из Петербурга в 2024 году

На сегодняшний день ежедневно осуществляется тактовое движение до Павловска, Красного Села, Ломоносова и Всеволожска.

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев в интервью РБК сообщил о планах города по расширению сети тактового движения электричек. До конца текущего года планируется запуск двух новых маршрутов: до Сестрорецка и Токсово.

На сегодняшний день ежедневно осуществляется тактовое движение до Павловска, Красного Села, Ломоносова и Всеволожска. Вопрос о запуске движения по направлению Колпино пока остается открытым, несмотря на его популярность. Как пояснил Енокаев, это направление действительно востребовано, но проблема заключается в том, что основной ход движения там междугородний. При строительстве высокоскоростной магистрали будут добавлены дополнительные пути, и мы сможем использовать их для организации тактового движения.

Кроме того, Петербург планирует запустить два новых маршрута на севере города.

Тактовые электрички до Сестрорецка и Токсово начнут курсировать до конца 2024 года. Валентин Енокаев подчеркнул, что к следующему году жители Петербурга смогут воспользоваться шестью направлениями с тактовым движением.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют построить железнодорожное кольцо для электричек.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга