В Петербурге 13 февраля будет солнечно и ветрено

Температура воздуха 13 февраля в Петербурге -7…-9 градусов.

Во вторник синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без осадков, а температурные показатели окажутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Как сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, температура воздуха 13 февраля в Петербурге -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов, местами до -12…-17. Ветер восточный 5-10 м/с.

В среду вечером пройдёт небольшой снег и -7…-9 градусов.

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Фото: Piter.tv