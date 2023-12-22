В Ленобласти 13 февраля будет задувать ветер

Порывы будут достигать 13 м/с. Морозы тоже не отступают.

В Ленинградской области 13 февраля будет холодно. Синоптики обещают сильный ветер и низкую температуру воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Небо затянет облаками, но иногда будет светить солнце. Прогноз погоды обещает нам день без осадков. Подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ночью обещают на западе региона морозы до -10...-15 градусов, местами подморозит до -20 градусов. На востоке температура воздуха упадет -17...-22 градусов, в некоторых районах столбики термометров покажут -25...-27 градусов. Днем термометры покажут -6...-11 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.tv стало известно, что Ленобласть принимает идеи по модернизации 30 памятных мест для Дороги жизни.

Фото: Piter.tv