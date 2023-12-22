Ленобласть принимает идеи по модернизации 30 памятных мест для Дороги жизни

Приём заявок на конкурс продлится до 19 апреля.

Ленинградская область ищет студентов, профессионалов и энтузиастов от мира архитектуры, чтобы выслушать предложения по модернизации 30 памятных мест Дороги жизни в Кировском и Волховском районе. Особое внимание просят уделить освещению. В 47 регионе объявили конкурс концепций пространственного развития муниципальных образований, сообщили в пресс-службе комитета по строительству 47 региона.

"Конечно, у нас уже есть готовый пакет предложений по развитию участка трассы, который был составлен в рамках общественного проекта по модернизации Дороги жизни во Всеволожском районе. Поэтому призываем участников подходить к разработке комплексно и ориентироваться на существующие наработки" Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ

Приём заявок на ежегодный конкурс продлится до 19 апреля. Призовой фонд конкурса составит более 2,5 млнв рублей. Принять участие могут все желающие. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 55-м марафоне "Дорога жизни" в Петербурге поучаствовали 4,5 тыс. человек.

Фото: Telegram/Стройблок ЛО