В 55-м марафоне "Дорога жизни" в Петербурге поучаствовали 4,5 тыс. человек

Перед стартом бегуны возложили цветы к "Разорванному кольцу", погибших почтили минутой молчания.

В 55-м международном марафоне "Дорога жизни", который посвящен Ленинградской Победе, в 2024 году приняли участие 4,5 тыс. бегунов. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 января.

Большая часть участников бежит длинную дистанцию в 42 км – от мемориала "Разорванное кольцо" в сторону Петербурга. Финишем станет мемориал "Цветок жизни".

Перед стартом бегуны возложили цветы к "Разорванному кольцу", погибших почтили минутой молчания.

"Дорогу жизни" проводят с 1970 года в последнее воскресенье января. В забегах участвуют ветераны и блокадники.

Ранее в Петербурге проходил 53-й легкоатлетический забег "Пушкин — Пулково".

Фото: ВКонтакте / Дорога жизни – 55-й международный марафон