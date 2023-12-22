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В 55-м марафоне "Дорога жизни" в Петербурге поучаствовали 4,5 тыс. человек
Сегодня, 12:38
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В 55-м марафоне "Дорога жизни" в Петербурге поучаствовали 4,5 тыс. человек

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Перед стартом бегуны возложили цветы к "Разорванному кольцу", погибших почтили минутой молчания.

В 55-м международном марафоне "Дорога жизни", который посвящен Ленинградской Победе, в 2024 году приняли участие 4,5 тыс. бегунов. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 января.

Большая часть участников бежит длинную дистанцию в 42 км – от мемориала "Разорванное кольцо" в сторону Петербурга. Финишем станет мемориал "Цветок жизни". 

Перед стартом бегуны возложили цветы к "Разорванному кольцу", погибших почтили минутой молчания. 

"Дорогу жизни" проводят с 1970 года в последнее воскресенье января. В забегах участвуют ветераны и блокадники. 

Ранее в Петербурге проходил 53-й легкоатлетический забег "Пушкин — Пулково".

Фото: ВКонтакте / Дорога жизни – 55-й международный марафон

Теги: дорога жизни, легкоатлетический забег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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