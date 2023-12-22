Легкоатлетический забег "Пушкин — Пулково" ограничит движение транспорта

Ожидается, что в 2024 году в забеге примут участие до 1,5 тыс. легкоатлетов.

21 января в Петербурге пройдет 53-й легкоатлетический забег "Пушкин — Пулково", посвященный снятию блокады Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что в 2024 году в забеге примут участие до 1,5 тыс. легкоатлетов. Они преодолеют дистанцию в 2, 5 и 10 км. Старт и финиш будут находиться у мемориала "Ополченцы", который расположен на 6-м км шоссе "Пулково — Пушкин".

В связи с проведением забега движение транспорта преградят с 08:30 до 12:00 на Петербургском шоссе в направлении от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару, Сарицкой улице от Петербургского шоссе до Усть-Славянского шоссе, Усть-Славянском шоссе от Сарицкой улицы до Волхонского шоссе.

Ранее на Piter.TV: движение по улице Рылеева ограничат с 23 января.

Фото: ВКонтакте / 53-й традиционный пробег "Пулково — Пушкин"