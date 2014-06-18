Из-за холодной части циклона в Петербурге 12 мая будет прохладно и дождливо

Столбики термометров покажут +14 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы.

Сегодня, 12 мая, холодная часть циклона принесет в Северную столицу кратковременные дожди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Временами горожане будут видеть солнце. Столбики термометров покажут +14 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы. В Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов. Западный ветер подует со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: фестиваль тюльпанов на Елагином острове перенесли на неделю. Цветы не успеют достигнуть пика цветения к 14-15 мая, как планировалось ранее.

Фото: Piter.tv