Дожди и грозы ограничат прогрев в Петербурге 12 июля

Температура воздуха 12 июля в Петербурге +22…+24 градуса.

В последний рабочий день перед выходными синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием атмосферного фронта, связанного с циклоном над Скандинавией. Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", он станет причиной облачной с прояснениями погоды, принесёт в регион дожди и местами прогремит грозами.

Температура воздуха 12 июля в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В субботу ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

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Фото: Piter.tv