В Ленобласти 12 июля ожидаются ливни и до +27 градусов

При грозе порывы ветра 15-20 м/с.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода, пройдут дожди. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 12 июля местами, преимущественно на западе региона, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Утром и днем местами ожидаются ливни, грозы, град. Ветер ночью юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем южный, юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, местами на востоке до +10, днём +22...+27 градусов, на востоке местами до +30. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В пятницу в Петербург вернутся ливни, град и ветер.

Фото: МЧС; unsplash