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В пятницу в Петербург вернутся ливни, град и ветер
Сегодня, 14:47
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В пятницу в Петербург вернутся ливни, град и ветер

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Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В Петербурге 12 июля ожидается ухудшение погодных условий. В город на Неве вернутся ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В пятницу в городе будет бушевать ветер. Скорость ветра составит 17 м/с. Синоптики обещают град. Желтый уровень погодной опасности пока в Петербурге не ввели. Непогоду принесет новый атмосферный фронт. 

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал жару в Москве до конца недели.

Фото: Pxhere

 

Теги: ветер, грозы, ливни, мчс, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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