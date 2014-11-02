В пятницу в Петербург вернутся ливни, град и ветер

Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В Петербурге 12 июля ожидается ухудшение погодных условий. В город на Неве вернутся ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу в городе будет бушевать ветер. Скорость ветра составит 17 м/с. Синоптики обещают град. Желтый уровень погодной опасности пока в Петербурге не ввели. Непогоду принесет новый атмосферный фронт.

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал жару в Москве до конца недели.

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