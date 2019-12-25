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В Петербурге 12 декабря ожидаются небольшой снег и слабый мороз
Сегодня, 8:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 12 декабря ожидаются небольшой снег и слабый мороз

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Температура воздуха 12 декабря в Петербурге  -1…-3 градуса.

В четверг Северная столица окажется во власти тыловой части циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 12 декабря в Петербурге  -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу вечером ожидается небольшой снег и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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