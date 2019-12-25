В Петербурге 12 декабря ожидаются небольшой снег и слабый мороз

Температура воздуха 12 декабря в Петербурге -1…-3 градуса.

В четверг Северная столица окажется во власти тыловой части циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 12 декабря в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу вечером ожидается небольшой снег и -2…-4 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv