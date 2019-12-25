В Петербурге 12 декабря может выпасть от 8 до 13 мм снега

Температура воздуха 12 декабря в Петербурге -5…-7 градусов.

В первый рабочий день Петербург окажется под влиянием северо-восточной периферии активного южного циклона "Биргит". Он станет причиной облачной погоды, пройдёт снег, временами сильный, возможны метели. В регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что прибавит снежному покрову ещё как минимум 5-10 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 12 декабря в Петербурге -5…-7, по Ленобласти -5…-10 градусов. Ветер восточный 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник снег ослабеет, станет небольшим и локальным, постепенно стихнет ветер и немного потеплеет.

МЧС: в Петербурге 12 декабря снег и усиление ветра до 20 м/с.

Фото: Piter.tv