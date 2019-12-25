МЧС: в Петербурге 12 декабря снег и усиление ветра до 20 м/с

В прибрежных районах до 23 м/с.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 декабря в городе ожидается снег, местами сильный. Усиление ветра до 20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Автомобилистам при сильном снеге и метели рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте, машину нужно поставить в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. При поездке на личном автомобиле нужно увеличить дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. При скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м. Пешеходам при ветре рекомендовано обходить рекламные щиты и другие шаткие строения.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv