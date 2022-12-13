В Петербурге 12 апреля ожидается до +16 градусов

Однако на следующий день ожидается не более +9 градусов.

На погоду в Петербурге 12 апреля будет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, и местами пройдут небольшие и кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Пока понижение температуры будет небольшим, основная масса холодного воздух придёт в ночные часы. Температура воздуха в Петербурге +14…+16 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг будет ветрено и днём не выше +7…+9 градусов.

Фото: Piter.tv