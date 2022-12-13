В Ленобласти 12 апреля ожидается переменная облачность и до +17

В середине недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами 12 апреля пройдёт небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, местами до -5 , днём +12...+17 градусов, у водоемов местами до +7.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Фото: МЧС; unsplash.com (Rasa Kasparaviciene)
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