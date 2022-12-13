  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 12 апреля ожидается переменная облачность и до +17
Сегодня, 13:25
109
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 12 апреля ожидается переменная облачность и до +17

0 0

Местами пройдёт небольшой дождь.

В середине недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 12 апреля пройдёт небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, местами до -5 , днём +12...+17 градусов, у водоемов местами до +7.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: МЧС; unsplash.com (Rasa Kasparaviciene)

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Купоров Тарас
Сегодня 13:45

Pаспpодaжа таможенного конфиската со скидкой 50% - Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, вот сайт------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии