В День России в Петербурге будет ясная и теплая погода

Однако в некоторых районах могут появиться дождевые тучи.

Сегодня, 12 июня, ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе станет немного прохладнее. В некоторых районах пройдут небольшие дожди, которые быстро закончатся. Воздух в воскресенье прогреется лишь до плюс 20-22 градусов, добавили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Подует юго-западный умеренный ветер.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 12 июня ожидается небольшой дождик.

Фото: Piter.tv