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В День России в Петербурге будет ясная и теплая погода
Сегодня, 9:03
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В День России в Петербурге будет ясная и теплая погода

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Однако в некоторых районах могут появиться дождевые тучи.

Сегодня, 12 июня, ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий  специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. 

В городе станет немного прохладнее. В некоторых районах пройдут небольшие дожди, которые быстро закончатся. Воздух в воскресенье прогреется лишь до плюс 20-22 градусов, добавили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Подует юго-западный умеренный ветер. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 12 июня ожидается небольшой дождик.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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