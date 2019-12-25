Циклон с запада принесёт небольшие дожди в Петербург 11 июня

Днём до +19 градусов.

На метеорологические условия в Северной столице 11 июня окажет влияние приближающийся с запада циклонический вихрь. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня местами вызовет небольшие дожди. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг местами пройдут небольшие дожди, ночью +11…+13 градусов, днём +19…+21 градус.

В В Ленобласти 9 июня уже выпало 86% месячной нормы дождей.

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Фото: Piter.tv