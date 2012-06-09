В Ленобласти 11 июня ожидается до +21 градуса и кратковременные дожди

В Ленинградской области в среду, 11 июня, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью западный, юго-западный 2-5 м/с, днем южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градус. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

В Ленобласти 9 июня выпало 86% месячной нормы дождей. Над регионом был циклон Veit, сообщил ранее синоптик Александр Колесов.

Фото: Piter.tv