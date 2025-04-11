Петербург 11 апреля находится в центре циклона

Днём в Петербурге 0…+2 градуса.

В пятницу синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует центральная часть очередного североатлантического циклона. В регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. Местами сформируется временный снежный покров, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 11 апреля в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу пройдёт небольшой снег, мокрый снег и +2…+4 градуса.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет циклон, который уже сформировался и находится у побережья Норвегии. Именно он станет источником осадков, которые ожидаются в Северной столице.

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Видео: Piter.tv