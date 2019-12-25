В Петербурге 11 апреля потеплеет до +11 градусов

В воскресенье, 11 апреля, антициклон разгонит облака над Петербургом. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Антициклон повысит атмосферное давление, уменьшит количество облаков до минимума и снизит вероятность осадков в течение дня.
Воздух 11 апреля прогреется до +9..+11 градусов, что даже на несколько градусов выше нормы. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с.
В Ленобласти 11 апреля потеплеет до +11 градусов.
Фото: Piter.tv
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