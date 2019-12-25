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В Петербурге 11 апреля потеплеет до +11 градусов
Сегодня, 8:29
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nastya960

В Петербурге 11 апреля потеплеет до +11 градусов

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Антициклон повысит атмосферное давление, уменьшит количество облаков до минимума.

В воскресенье, 11 апреля, антициклон разгонит облака над Петербургом. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Антициклон повысит атмосферное давление, уменьшит количество облаков до минимума и снизит вероятность осадков в течение дня.

Воздух 11 апреля прогреется до +9..+11 градусов, что даже на несколько градусов выше нормы. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с.

В Ленобласти 11 апреля потеплеет до +11 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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