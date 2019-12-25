В Ленобласти 11 апреля потеплеет до +11 градусов

Ночью ожидаются заморозки.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 11 апреля, на территории региона ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В воскресенье существенных осадков не ожидается, ночью местами на востоке области небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, южный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11 апреля -3...+2, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv