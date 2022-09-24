В Петербурге 10 октября пройдут дожди

Днём +9…+11 градусов.

Северная столица в четверг окажется под влиянием передней части циклона, центр которого в середине дня расположится над югом Скандинавии. Ожидается облачная погода, пройдут дожди и продолжат падать показания барометров, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 10 октября в Петербурге +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу временами будут идти дожди и +13…+15 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv