В Ленобласти 10 октября местами пройдут сильные дожди

Днём +7...+12 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 10 октября, ожидается облачная погода. Об этом рассказали жителям и гостям 47 региона в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе пройдут дожди, местами сильные, ночью на востоке – с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, ночью и в начале дня местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, местами на востоке до -1, днём +7...+12 градусов, местами на востоке до +4. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС