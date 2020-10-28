10 ноября "Филомена" продолжит прогревать Петербург

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов.

В четверг, 10 ноября, Северная столица останется под влиянием южной периферии циклона "Филомена". В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон вновь будет близок к рекордным значениям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 ноября составляет +10,1 градуса и установлен в 2019 году.

В Петербурге 9 ноября был обновлен температурный рекорд 1926 года.

Фото: Piter.tv