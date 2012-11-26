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В Петербург пришла жаркая и солнечная погода 10 мая
Сегодня, 9:03
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В Петербург пришла жаркая и солнечная погода 10 мая

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Воздух прогреется до +17 градусов.

Сегодня, 10 мая, жители Северной столицы могут убрать в шкафы зонты и дождевики. Осадков в этот день быть не должно. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. 

Погода обещает быть облачной, временами горожане смогут насладиться майским солнцем. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Воздух в Петербурге прогреется до +15...+17 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +13...+18 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По словам синоптика, в среду в городе станет еще теплее. Но к вечеру погоду подпортит дождь. 

Ранее на Piter.tv: Колесов рассказал, каким будет лето в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: климат, леус, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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