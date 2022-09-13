В Петербурге могут пройти дожди и даже грозы

В Петербурга погода пока не радует. Жителям и гостям города обещают кратковременные дожди и даже грозы.

В субботу, 15 июля, метеорологические условия в Северной столице сформирует атмосферный фронт, вытянувшийся от циклона над Скандинавией к облачному вихрю, кружащему над Северо-западом Казахстана. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По итогу в городе будет облачная с прояснениями погода, а также пройдут дожди и могут быть даже грозы.

Температура воздуха +21…+23 градуса. Ветер западный 4–9 м/с, в середине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 16 июля, температура воздуха может резко подняться до 27 градусов.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 15 июля ожидается до +25 градусов и местами грозы.

Фото: Piter.TV